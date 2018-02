IBGE: emprego industrial cresce 0,4% em setembro O emprego industrial subiu 0,4% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com setembro do ano passado, a ocupação no setor caiu 6,5%. Ainda de acordo com o IBGE, o índice de média móvel trimestral do emprego na indústria brasileira registrou aumento de 0,3% no trimestre encerrado em setembro ante o terminado em agosto, mostrando pequena aceleração em relação ao índice apurado em agosto, de 0,2%.