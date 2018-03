IBGE: emprego industrial sobe 0,3% em agosto

Os resultados do emprego comparativos a 2008, no entanto, prosseguem negativos. Houve queda de 6,7% ante agosto do ano passado e recuo de 5,5% no acumulado do ano, além de queda de 3,5% no período de 12 meses encerrado em agosto.

A folha de pagamento real (descontada a inflação) da indústria caiu 0,4% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, segundo o IBGE. O índice de média móvel trimestral da folha registrou recuo de 0,7% no trimestre encerrado em agosto ante o terminado em julho. Os resultados foram negativos também no confronto com agosto do ano passado (-6,2%) e no acumulado do ano (-2,2%). Em 12 meses, porém, a folha do setor prossegue em trajetória positiva, com alta de 0,3% até agosto.