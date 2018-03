IBGE: emprego industrial sobe 0,7% em outubro

O emprego industrial subiu 0,7% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, na maior variação mensal apurada desde julho de 2008, segundo divulgou nesta terça-feira, 8, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o quarto aumento consecutivo da ocupação no setor nessa base de comparação.

O índice de média móvel trimestral do emprego na indústria registrou aumento de 0,4% no trimestre encerrado em outubro ante o terminado em setembro, mostrando uma pequena aceleração em relação ao trimestre encerrado em setembro, quando subiu 0,3% ante o trimestre encerrado em agosto. Na comparação com outubro do ano passado, a ocupação no setor registrou variação negativa de 5,7%. Até outubro, o emprego acumula queda de 5,7% no ano e de 4,8% em 12 meses.

Ainda segundo o IBGE, a folha de pagamento real da indústria (equivalente à massa salarial) teve alta de 0,5% em outubro ante setembro e queda de 4,0% ante outubro de 2008. No ano, a folha acumula queda de 2,7% e, em 12 meses, recuo de 1,4%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O número de horas pagas na indústria aumentou 0,5% em outubro ante setembro, mas caiu 5,7% ante outubro do ano passado, acumulando queda de 6,2% no ano e recuo de 5,4% em 12 meses até outubro.