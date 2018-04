IBGE: emprego na indústria caiu 1,8% em dezembro O emprego na indústria caiu 1,8% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal, informou hoje o IBGE. O resultado representou a maior queda da ocupação no setor ante mês anterior desde o início da série dessa pesquisa, em 2001. Na comparação com dezembro de 2007, o indicador registrou a primeira taxa negativa (-1,1%) após 29 meses consecutivos de expansão. Apesar das quedas em dezembro, o resultado do emprego no acumulado de 2008 ficou positivo, com alta de 2,1%. Renda O valor da folha de pagamento real dos trabalhadores da indústria caiu 0,7% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal, segundo o IBGE. Foi a terceira taxa negativa consecutiva apurada nessa base de comparação. Com este resultado, o indicador de média móvel trimestral, que representa um indicador de tendência, caiu 1,2% no trimestre encerrado em dezembro ante o terminado em novembro. Nos confrontos com iguais períodos do ano anterior, os resultados da folha de pagamento real continuaram positivos: 4,1% ante dezembro de 2007 e 6% no acumulado do ano de 2008.