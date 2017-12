IBGE endossa Conab e prevê safra menor em 2004 O IBGE já trabalha com a hipótese de que é praticamente certo a safra agrícola deste ano ser inferior à colhida em 2003. A estimativa de março, divulgada nesta sexta-feira, aponta uma safra de 125,6 milhões de toneladas, 1,5% superior ao ano passado (123,6 milhões), mas o chefe do departamento de agropecuária, Carlos Alberto Lauria, disse que os dados de abril, a serem divulgados no mês que vem, vão reverter essa expectativa. Ele afirmou que, "com certeza", a safra de soja 2004 será menor do que a do ano passado, que chegou a 51,4 milhões de toneladas, e ainda, que é "muito provável" que a safra total deste ano seja menor do que a colhida no ano passado. A Companhia Nacional de Abastecimento também divulgou, quarta-feira, uma previsão menor da safra, que poderá ser de 120 milhões de toneladas. Segundo Lauria, a diferença da estimativa para a do IBGE ocorreu porque o levantamento da Conab foi realizado em abril, enquanto o do instituto refere-se ao mês anterior. Lauria disse que ainda não dispõe dos números que confirmem as suspeitas de queda, mas os levantamentos realizados na primeira quinzena de abril pelo IBGE revelaram continuidade dos problemas climáticos que estão provocando reduções nas safras de soja e milho que, juntos, respondem sozinhos por 72% da safra de grãos do País. A soja, principal produto agrícola brasileiro, que responde por 42% da safra total, está enfrentando problemas climáticos que estão levando a consecutivas revisões para baixo da previsão de safra.