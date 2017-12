IBGE espera que produção industrial será a melhor desde 95 O chefe de coordenação da indústria do IBGE, Silvio Sales, disse hoje que está praticamente garantido que a produção industrial de 2004 apresentará o melhor resultado acumulado no ano desde 1995 (6,6%). No acumulado de 12 meses até outubro, a produção acumula alta de 7,4%, resultado só superado em um ano, desde o início do Plano Real, em 1994, quando chegou a 7,6%. Sobre a queda da produção industrial em outubro ante setembro, Sales disse que "até o momento, não há reversão de tendência. É natural alterar momentos de crescimento com momentos de ajuste". Ele acrescentou que "se essa acomodação se aprofundar nos próximos meses haverá uma alteração do quadro, mas não há evidências que isso vá ocorrer". Sales explicou ainda que a desaceleração no crescimento ante igual mês do ano passado ocorrida em outubro (2,7%) em relação ao dado de setembro (7,4%) foi fortemente influenciada pelo efeito calendário do ano passado, quando outubro apresentou três dias úteis a mais do que neste ano. Segundo ele, fazendo as contas nessa base de comparação com ajuste sazonal, ou seja, eliminando essa influência do calendário, a produção teria crescido 5,2%. "Ainda estaria abaixo do resultado de setembro, mas não tanto", disse. Segundo ele, em novembro não haverá esse efeito sobre a taxa.