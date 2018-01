IBGE espera safra agrícola 15,5% maior em 2007

A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas será de 135,1 milhões de toneladas em 2007, 15,5% maior do que a safra anterior (117 milhões de toneladas), segundo a estimativa de maio da safra agrícola divulgada nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A projeção é 2,2% superior à previsão de abril, quando foi avaliada em 132,3 milhões de toneladas. No País, a produção em toneladas ficou distribuída da seguinte forma: Região Sul, 60,5 milhões; Centro-Oeste, 44,5 milhões; Sudeste, 16 milhões; Nordeste, 11 milhões e Norte com 3 milhões. A área plantada, conforme a estimativa de maio, é 0,2% maior do que a colhida no ano passado, com aproximadamente 45,6 milhões de hectares. Entre os produtos destacam-se a soja, com 20,5 milhões de hectares, e o milho 1ª safra, com 9,4 milhões de hectares em 2007. Da previsão de abril para a de maio, as revisões para cima na safra ocorreram no café em grão (2,3%), milho em grão 2ª safra (7,5%), soja em grão (2,3%) e trigo em grão (6,6%).