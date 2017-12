IBGE estima safra 12,4% maior em 2005 O IBGE divulgou hoje a segunda estimativa para a safra 2005, que aponta uma produção de 134 milhões de toneladas, volume 12,4% superior a safra 2004. No levantamento, foram pesquisadas, em novembro, as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e os Estados de Rondônia, Bahia, Piauí e Maranhão. O maior incremento entre os produtos pesquisados ocorrerá na soja, que aumentará 28,55%,para 63,2 milhões de toneladas. Segundo observam os técnicos do IBGE no documento de divulgação, o crescimento da soja, que ocorrerá também na área plantada (6% na comparação com 2004) ocorrerá "pela falta de opção dos produtores para plantar outras culturas, principalmente o milho, uma vez que os preços também estão mais baixos. Todos os Estados apresentam acréscimos nas perspectivas da soja para 2005, sendo as mais significativas no Piauí (30%), Paraná (24%), Santa Catarina (43%), Rio Grande do Sul (68%), Mato Grosso do Sul (62%), Mato Grosso (21%) e Goiás (27%). Além da soja, segundo o IBGE, outros produtos vão apresentar crescimento na safra 2005 em relação a 2004: feijão em grão 1ª safra (11,65%), milho em grão 1ª safra (3,35%) e soja em grão (28,55%). As variações negativas vão ser registradas no algodão herbáceo (-2,43%), amendoim em casca 1ª safra (-5,88%) e arroz em casca (-3,17%). No caso do arroz, por exemplo, os técnicos do IBGE observam que "os preços atuais são a principal razão dessa queda". Segundo o IBGE, no Rio Grande do Sul, maior produtor de arroz do País, a produção para o próximo ano apresenta uma redução 7,74%, situando-se em 5,847 milhões de toneladas. "Com a regularização do clima no Estado, onde está ocorrendo chuva nas principais regiões produtoras de arroz, observa-se uma menor preocupação com relação ao abastecimento dos reservatórios de água que alimentam as lavouras", informam os técnicos.