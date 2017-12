IBGE estima safra de 2004 em 130,9 milhões de toneladas A safra agrícola 2004 deverá chegar a 130,9 milhões de toneladas, segundo estimativa divulgada esta manhã pelo IBGE. Caso o número seja confirmado no próximo ano, haverá um crescimento de 7% em relação à safra de 2003, que deverá alcançar 122,5 milhões de toneladas, volume por sua vez 26% superior à safra 2002. A estimativa de área plantada é de 44,3 milhões de hectares, número 4,22% maior do que a área plantada para a safra de 2003. Segundo o IBGE, as condições climáticas para o plantio estão normais tanto para as lavouras já implantadas como para a continuidade das operações de preparo do solo.