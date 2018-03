IBGE: gás e empregado doméstico pressionam IPCA O detalhamento dos dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro mostra que o gás de botijão (3,40%) e os empregados domésticos (1,15%) exerceram as maiores pressões de alta no IPCA do mês (0,24%), sendo que cada um desses dois itens contribuiu com 0,04 ponto porcentual para a taxa mensal. Por causa dos aumentos de preços nesses dois itens, houve aceleração nos reajustes dos grupos Habitação (de 0,47% em agosto para 0,62% em setembro) e Despesas Pessoais (de 0,27% para 0,52%).