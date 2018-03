IBGE: indústria de automóveis ajuda alta da produção

Ainda de acordo com Isabella, o espalhamento maior da recuperação do setor industrial entre as atividades pesquisadas que ocorreu em agosto também está refletindo nos dados regionais. No caso de São Paulo, que tem maior peso na indústria regional e foi o principal responsável, em agosto, pelo crescimento de 1,2% na produção do País ante o mês anterior, Isabella disse que a região vem se beneficiando do fato ter uma estrutura industrial diversificada, que não depende do desempenho de um único setor.

A economista explicou que o bom desempenho do Estado de Goiás, único local a registrar aumento na produção (3,2%) em agosto ante igual mês do ano passado refletiu os dados do setor farmacêutico, "provavelmente" por causa do segmento de medicamentos veterinários.