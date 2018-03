IBGE: indústria tem melhor resultado regional em um ano

As regiões que registraram aumento na produção em outubro, ante outubro de 2008, são o Espírito Santo (2,4%), Pernambuco (1,0%), Bahia (0,3%) e Paraná (0,6%). Nessa comparação, a indústria nacional mostrou queda de 3,2%, conforme divulgou o IBGE no início desta semana. Para Isabella, os dados regionais da indústria confirmam um espalhamento maior da recuperação do setor. Em setembro, ante igual mês do ano passado, apenas um local (Goiás) havia registrado crescimento.

"Os dados regionais confirmam a recuperação no ritmo de atividade industrial e o espalhamento maior dessa reação em outubro", disse Isabella. Segundo ela, houve uma "expansão generalizada" nos resultados ante o mês anterior, já que 10 dos 14 locais mostraram crescimento na produção em outubro ante setembro. As maiores contribuições para o crescimento na produção nacional (2,2%) no período foram dados pelos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro, que respondem, juntos, por 70% da estrutura industrial do País.

Isabella observou que São Paulo, cuja produção aumentou 2,1% em outubro ante setembro - a quarta expansão consecutiva ante mês anterior -, com resultado muito próximo à média nacional, abriga na indústria local todos os segmentos que vêm impulsionando a reação do setor industrial no País, como automóveis, máquinas e equipamentos e produção de açúcar, entre outros.