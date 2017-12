IBGE: inflação de 0,23% em junho A inflação de junho, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), utilizado pelo governo para o cálculo da meta de inflação, fechou junho em alta de 0,23%. Isso representa um aumento de 0,22 ponto percentual sobre o índice de maio, que ficou em 0,01%. No acumulado do primeiro semestre, o IPCA fechou em alta de 1,64%, a menor variação para o período. A meta de inflação do governo para este ano é de 6%. O IPCA deverá apresentar uma elevação maior no terceiro trimestre devido aos reajustes dos combustíveis, telefonia e principalmente por causa das tarifas de energia elétrica. O menor índice por região foi registrado em Belém, -0,06% e o maior foi apurado em Goiânia, 0,68%. Confira na tabela abaixo os itens que mais pressionaram a inflação em junho. Item Variação (%) leite pasteurizado 7,62 telefone fixo 3,08 produtos farmacêuticos 1,27 artigos de vestuário 0,92