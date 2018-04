IBGE: inflação pelo INPC desacelera a 0,42% em junho

Construção civil

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) ficou em 0,35% em junho, ante alta de 1,3% em maio, segundo o IBGE. De acordo com o instituto, a desaceleração na passagem de um mês para o outro "é explicada pela menor incidência de reajustes salariais, já que maio concentra as datas-base" do setor. Em 2009 até o mês passado, o Sinapi acumula até de 3,67% e, nos últimos 12 meses até junho, o avanço é de 10,03%.

O custo nacional da construção por metro quadrado passou de R$ 699,15 em maio para R$ 701,62 em junho, sendo R$ 404,58 relativos ao material de construção; e R$ 297,04 à mão de obra. A parcela do material registrou aumento de 0,14% do mês passado, taxa muito próxima ao resultado de 0,13% do mês anterior. Por outro lado, a componente mão de obra "apresentou forte desaceleração", passando de 2,94% para 0,65%, no período.

Em 2009, o item de material de construção acumula alta de 2,26%, enquanto a mão de obra acumula avanço de 5,66% este ano. Em 12 meses até junho, os resultados acumulados são 11,17% e 8,51%, respectivamente.