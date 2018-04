IBGE: inflação pelo IPCA atinge 0,48% em janeiro A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 0,48% em janeiro, ante 0,28% em dezembro de 2008, segundo o IBGE. O resultado superou as previsões dos analistas, que iam de 0,35% a 0,47%. Em janeiro de 2008, o IPCA havia registrado alta de 0,54%. No período de 12 meses, o índice acumula alta de 5,84%. Os alimentos registraram alta de 0,75% no IPCA em janeiro, quase o dobro da variação de 0,36% apurada em dezembro, e contribuíram com 0,17 ponto porcentual no resultado do mês. A maior contribuição individual para a taxa de janeiro ficou com as tarifas dos ônibus urbanos que subiram 3,24%, e tiveram impacto de 0,12 ponto porcentual na taxa mensal. Ainda segundo o IBGE, os combustíveis também pressionaram a taxa de janeiro, já que passaram de uma queda de 0,04% em dezembro para uma alta de 0,53% em janeiro. O IPCA é o índice oficial utilizado pelo Banco Central para cumprir o regime de metas de inflação, determinado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O centro da meta de inflação para 2009 foi estabelecido em 4,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo.