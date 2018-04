IBGE inicia nesta segunda o Censo Agropecuário O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) inicia nesta segunda-feira, 16, a coleta de informações para os Censos 2007 que consistem em duas pesquisas: O Censo Agropecuário, que ocorre em todo o País, e a contagem da população em municípios com até 170 mil habitantes. Pela primeira vez a operação censitária vai ser totalmente informatizada com entrevistas realizadas em computadores de mão equipados com receptores GPS e mapas digitalizados. Segundo o IBGE, 68 mil recenseadores participarão das pesquisas. Os dados da contagem da população serão divulgados no dia 31 de agosto. No caso do Censo Agropecuário, a divulgação deve ocorrer a partir de outubro. O orçamento previsto para os Censos 2007 é de R$ 560 milhões. O Censo Agropecuário vai ocorrer após dez anos sem um levantamento censitário deste setor no País e vai traçar um perfil detalhado de cerca de 5,7 milhões de estabelecimentos agrícolas de todo o País. O último levantamento deste porte havia sido realizado pelo IBGE em 1996. Os entrevistados deverão responder cerca de 300 perguntas, incluindo dívidas agrícolas e inovação tecnológica. A pesquisa vai mapear também os assentamentos. Os recenseadores contarão com o apoio das Forças Armadas para o transporte e poderão ser identificados pelo colete que trará, além da marca IBGE, a identidade do profissional com fotografia, e o número do telefone 0800 para o caso de dúvida. Segundo o presidente do IBGE, Eduardo Nunes, até o dia 31 de julho será possível saber a população na área rural e até o fim do ano serão conhecidos todos os dados sobre a agricultura brasileira.