IBGE: INPC sobe 0,64% em janeiro e 6,43% em 12 meses O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para a camada de renda mais baixa da população, subiu 0,64% em janeiro, ante alta de 0,29% em dezembro de 2008, acumulando uma elevação de 6,43% no período de 12 meses. Os produtos alimentícios registraram variação de 0,53% no INPC de janeiro, ante alta de 0,12% em dezembro. O INPC mede a inflação para famílias com renda de um a seis salários mínimos, enquanto o IPCA refere-se às famílias com rendimento de um a 40 salários mínimos.