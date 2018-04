IBGE: IPCA-15 sobe 0,49% em novembro A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) subiu para 0,49% em novembro, ante 0,30% em outubro, divulgou hoje o IBGE. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 5,79% e em 12 meses, de 6,54%. O IPCA-15 é lido como uma prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês, que será divulgado no dia 5 de dezembro. A diferença entre os dois indicadores é o período de coleta de preços. O IPCA-15 é apurado com base na variação dos preços entre a segunda quinzena do mês anterior e a primeira quinzena do mês corrente. Já o IPCA é resultado da variação de preços ao longo do mês inteiro. O IPCA é o índice oficial utilizado pelo Banco Central para cumprir o regime de metas de inflação. O centro da meta de inflação para 2008, determinado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é de 4,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo.