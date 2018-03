IBGE: IPCA acelera para 0,24% em setembro A inflação de setembro medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acelerou para 0,24%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que faz esse levantamento de preços. Em agosto, a inflação pelo IPCA havia sido de 0,15%. Com o resultado, o IPCA acumula alta de 3,21% no ano e de 4,34% no período de 12 meses encerrado no mês passado. O índice engloba a variação de preços para famílias com rendimentos mensais de 1 a 40 salários mínimos, residentes nas principais áreas urbanas do País.