IBGE: mudanças do IPI no semestre tiveram efeito neutro

Nos seis primeiros meses de 2009, o recuo do IPI gerou uma queda nos preços de automóveis novos (-5,9%), usados (-4,29%) e eletrodomésticos (-4,29%). Eulina incluiu no grupo também os seguros de automóveis, que segundo ela acompanham a variação de preços dos automóveis e caíram 4,19% no período. Esses itens, juntos, contribuíram com uma variação negativa de -0,35 ponto porcentual (pp) do IPCA acumulado no semestre, de +2,57%.

Já em um outro grupo de produtos, que inclui refrigerantes, cerveja, outras bebidas alcoólicas e cigarros, a alta do IPI em alguns desses itens, além de uma mudança de base de cálculo na cerveja e refrigerantes, contribuíram para elevar os preços desses itens no período entre janeiro e junho de 2009 e, juntos, contribuíram com 0,32 pp de alta para a inflação do período.