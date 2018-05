IBGE: nº de ocupados na indústria caiu 3,3% em junho

"É um período em que se esperaria recuperação na ocupação da indústria", disse Azeredo, em entrevista coletiva no Rio. "O contingente de ocupados na indústria caiu num período em que isso não era esperado".

Na comparação com junho de 2012, o pessoal ocupado na indústria também recuou 3,3% em junho passado. O técnico do IBGE destacou ainda que houve queda de 1,0% no pessoal ocupado na construção, na passagem de maio para junho, e de 0,7% em junho ante igual mês de 2012.