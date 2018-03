IBGE: número de ocupados sobe 0,5% em novembro O número de pessoas ocupadas nas seis principais regiões metropolitanas do País somou 21,6 milhões em novembro, com alta de 0,5% ante outubro e aumento de 0,7% na comparação com novembro do ano passado, sendo que ambas as variações são consideradas como "estabilidade" pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população desocupada somou 1,7 milhão, com recuo de 2,3% ante outubro e queda de 2,6% ante novembro de 2008, variações também consideradas como estabilidade.