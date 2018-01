IBGE prevê crescimento de 5,34% para safra de grãos em 2007 A safra de grãos deve crescer no próximo ano, mas em uma área plantada menor. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o crescimento para a safra deve ser de 5,34%. Já a área plantada será reduzida em 6,05% em 2007. O aumento na safra deve-se, especialmente, à melhoria de preços dos produtos agrícolas neste segundo semestre e às boas condições climáticas, segundo explica Paulo Renato Corrêa, técnico do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE. A safra prevista para 2007, de 122,39 milhões de toneladas, ainda estará abaixo da safra recorde alcançada no País em 2003 (123,63 milhões de toneladas), quando foi impulsionada pelas boas condições climáticas e a desvalorização do real. Corrêa avalia que a descapitalização dos produtores após os prejuízos com os problemas climáticos nas safras 2004 e 2005 impedirão um maior crescimento da próxima safra. Segundo ele, aos problemas do clima juntaram-se os preços baixos, acentuados pelo real valorizado, e a redução de crédito disponível para os produtores. "Com o câmbio os fertilizantes ficaram com os preços altos, enquanto os preços dos produtos agrícolas mantiveram-se mais baixos ou estáveis", disse. Em 2007, segundo Corrêa, "a recuperação dos níveis de preços é o que explica a perspectiva de aumento da safra em geral". Além disso, segundo ele, o clima no momento é muito bom, mas essas condições podem mudar e levar a novas revisões do prognóstico divulgado nesta quarta-feira. Cerca de 30% da safra do ano que vem já está plantada. Resultado de 2006 O IBGE também divulgou o décimo prognóstico para a safra de 2006, que aponta um crescimento de 3,21% ante a safra 2005, totalizando 116,18 milhões de toneladas. A nova estimativa para 2006, relativa a outubro, representa uma redução de 0,31% em relação à projeção de setembro, que apontava uma safra de 116,55 milhões de toneladas para 2006. A queda de um mês para o outro ocorreu por causa das revisões nas estimativas do trigo, cuja produção deverá cair 51,52%. Destaques Na Região Sul, ao contrário das demais regiões do País, a avaliação da área plantada ou a plantar, de 8,200 milhões de hectares é ligeiramente superior à da safra passada (0,75%) sendo aguardada uma produção de 21,197 milhões de toneladas, maior 19,53%. Na Região Sudeste o destaque é Minas Gerais, que apresenta uma área inferior em 6,34% quando comparada à plantada na safra passada. Este decréscimo "deve-se às más condições de mercado", o que levou os agricultores mineiros a optarem pelo milho e algodão ao invés da soja. A produção deverá alcançar 2.606.637 toneladas, superior em 6,22% à obtida em 2006 devido ao incremento de 12,90% no rendimento médio, recuperando em parte os prejuízos sofridos no último ano. Para o Nordeste a área plantada ou a plantar de 1,471 milhão de hectares mostra recuo de 1,14% frente à de 2006 devido ao fato de que na Bahia, maior produtor da Região, a perspectiva atual é de retração na área da cultura de soja (-2,48%). Ainda assim, a exemplo do que está ocorrendo em todo o País, a produção nordestina prevista em 3,715 milhões de toneladas supera a de 2006 em 7,18%.