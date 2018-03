IBGE prevê nova queda da inflação em março A inflação de março deverá ser inferior à registrada em fevereiro, e o único fator que poderá evitar a queda de um mês para o outro seria um eventual reajuste nos combustíveis. A afirmação foi feita hoje pela gerente do Sistema de Índice de Preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos. Segundo ela, o IPCA deverá se reduzir em março porque as influências já dadas de alta serão apenas os reajustes de 8,63% em 2.700 medicamentos a partir do dia 1º do mês; o aumento de cerca de 10% nas passagens aéreas a partir do dia 12 e ainda os resíduos de aumentos dos ônibus urbanos em três das 12 regiões pesquisadas em fevereiro. Hoje, o IBGE anunciou que o IPCA de fevereiro caiu para 1,57% (ante 2,25% em janeiro). Eulina destacou que os repasses das altas de custos ocorridas devido ao choque do câmbio no ano passado estão se reduzindo, mas não se pode dizer que já houve absorção integral desses aumentos. "Esses repasses de custos estão diminuindo, mas existem itens atrelados a contratos indexados ao dólar que sofrerão influência da inflação passada e mais para a frente vão provocar aumentos pontuais em alguns itens, como energia elétrica e ônibus." Redução do impacto dos combustíveis A redução do impacto dos reajustes dos combustíveis sobre a inflação foi o principal fator que garantiu a redução do IPCA em março para 1,57%, ante 2,25% em fevereiro, segundo destacou Eulina Nunes dos Santos. Segundo ela, a redução de preços no gás de cozinha (-3,73%) teve uma contribuição significativa para conter a inflação no mês. "A conclusão que chegamos é que o gás chegou a um nível tão alto de reajuste que não se sustentou pela concorrência e a demanda", disse. Apesar da queda no IPCA de um mês para o outro, Eulina observou que "a taxa é relativamente elevada e ainda incorpora repasses da alta do dólar do ano passado". Segundo ela, a taxa de fevereiro se beneficiou também da entrada da nova safra que possibilitou a desaceleração nos reajustes dos produtos alimentícios. "Está sendo evidenciada uma acomodação de preços nos alimentos em menor nível", disse.