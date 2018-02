IBGE prevê safra 3,8% maior em 2010 que a de 2009

A projeção para a soja é de uma produção de 63,7 milhões de toneladas, com alta de 11,8% ante a safra anterior. Para o milho na primeira safra, a estimativa é de colheita de 33,1 milhões de toneladas, com queda de 2,2%. Deve ocorrer expansão na safra do feijão das águas (primeira safra), para 1,9 milhão de toneladas, com alta de 13,9%. Estão previstas quedas na safra do arroz em casca (11,9 milhões de toneladas, com queda de 5,1%) e no algodão em caroço (2,7 milhões de toneladas, queda de 8,1%).

Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) manteve praticamente inalterada sua projeção para a safra de grãos 2009/2010 em relação à primeira estimativa, feita no início de outubro. Para a estatal, o ciclo ficará entre 139,04 milhões de toneladas e 141,69 milhões de toneladas, segundo divulgação feita hoje. Na primeira estimativa, as projeções iam de 139,06 milhões de toneladas a 141,62 milhões de toneladas.

Mesmo com a pequena redução do intervalo esperado ante a previsão anterior, a safra 2009/2010 deverá registrar crescimento entre 3% e 5% na comparação com o ciclo anterior. De acordo com a Conab, este incremento se deve, principalmente, à recuperação da produtividade das principais culturas e à estabilidade do clima prevista para os próximos meses. "Isso beneficiará a semeadura das lavouras, que ocorre até o fim de dezembro nos Estados do Centro-Sul", avaliaram os técnicos da Conab, em nota.

A previsão da estatal é a de que a área a ser plantada em todo o País fique entre 47,44 milhões de hectares e 48,18 milhões de hectares. Se for levado em conta o piso da projeção, a área total registrará uma queda de 0,5% na comparação com a safra 2008/2009. Já se houver confirmação do teto das expectativas, o crescimento será de 1,1%.

Para a soja, a Conab continua prevendo safra recorde em 2009/2010. A próxima temporada deve levar o Brasil a colher de 62,50 milhões a 63,60 milhões de toneladas da oleaginosa em virtude da opção dos produtores pelo plantio desse grão. "Se confirmado o intervalo superior, que representa 11,4% a mais que o período passado, este será o melhor resultado da história", previram os técnicos da companhia por meio de nota à imprensa.

A área a ser cultivada com soja na nova safra 2009/10 está estimada entre 22,35 milhões de hectares e 22,75 milhões de hectares. Se for confirmado este intervalo, o crescimento será de 2,9% até 4,7%, o que corresponde a um aumento entre 626,1 mil hectares e 1,02 milhão de hectares. O teto da estimativa representa a segunda maior área cultivada com a oleaginosa no País da história.