IBGE prevê safra recorde de grãos em 2007 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira, 8, uma nova previsão para a safra de grãos deste ano, relativa a levantamento de fevereiro, a qual estima uma produção recorde de 129,4 milhões de toneladas, volume 11% maior do que na safra de 2006, que foi de 116,6 milhões de toneladas. A previsão relativa a fevereiro é 1,2% superior à pesquisa de janeiro, que projetava safra de 127,9 milhões de toneladas. Entre os produtos avaliados, as principais variações positivas ante a safra anterior deverão ocorrer com algodão herbáceo em caroço (27%), feijão em grão de primeira safra (35,1%), feijão em grão terceira safra (7,2%), milho de primeira safra (14,3%), milho em segunda safra (20%), soja em grão (8,5%) e trigo em grão (46%). As variações negativas ante o ano anterior deverão ocorrer com arroz em casca (-4%) e feijão de segunda safra (-7%).