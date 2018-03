IBGE: produção de máquinas sobe 0,4% em agosto A produção de bens de capital (máquinas e equipamentos), que sinaliza o desempenho dos investimentos, subiu 0,4% em agosto ante julho, mas prosseguiu em queda na comparação com igual mês do ano passado, com recuo de 22,3% ante agosto de 2008. Todas as categorias de uso pesquisadas registraram expansão em agosto ante julho, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).