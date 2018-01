IBGE: produção industrial cresce 0,6% em novembro A produção industrial cresceu 0,6% em novembro ante outubro na série livre de influências sazonais, segundo divulgou o IBGE. O resultado veio no piso das estimativas, que iam de 0,57% a 1,60% (mediana de 1%). Nessa base de comparação houve crescimento na produção de bens de capital (2,2%), bens intermediários (0,2%) e bens de consumo não durável (0,5%). Ainda ante outubro, houve queda em bens de consumo duráveis (-1,4%). A produção registrou aumento de 0,6% também na comparação com novembro do ano passado, abaixo do previsto pelos analistas (1% a 2,80%). De janeiro a novembro, a produção acumula um crescimento de 3,1% da atividade. No período de 12 meses, houve aumento de 3,5%. Na comparação com novembro do ano passado, houve crescimento em bens de capital (4%) e bens de consumo não durável (1,4%). Mas foram registradas quedas em bens intermediários (-0,1%) e em bens de consumo duráveis (-0,1%). O índice de média móvel trimestral mostrou que a indústria não reverteu a tendência de queda registrada em outubro, já que houve queda de 0,5% na produção entre os trimestres encerrados em outubro e novembro. Os técnicos do IBGE observam no documento de divulgação que "os índices para novembro mostram aumento discreto no ritmo produtivo da indústria". No entanto, acrescentam que o resultado não recupera a queda observada na passagem de agosto para setembro (-2,2%).