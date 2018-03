IBGE: produção industrial cresce 2,2% em outubro

O índice de média móvel trimestral da produção industrial registrou alta de 1,8% no trimestre encerrado em outubro ante o terminado em setembro. A variação do índice foi exatamente igual à apurada no trimestre encerrado em setembro ante o terminado em agosto. Para a gerente de análises do IBGE, Isabella Nunes, essa variação similar mostra que "o ritmo da indústria se manteve" de um mês para o outro.

O IBGE divulgou também uma revisão no resultado da produção industrial de setembro em relação a agosto, de alta de 0,8% apresentado anteriormente para avanço de 1,8%. Segundo Isabella Nunes, a revisão foi provocada pela introdução de novos dados na série com ajuste sazonal e, ainda, por mudança no resultado dos bens intermediários. Houve uma pequena revisão também no resultado da produção em agosto ante julho, de alta de 1,2% para avanço de 1,3% e de julho ante junho (avanço de 2,2% para alta de 2,4%).