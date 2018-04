IBGE: produção industrial de SP cai 14,9% em dezembro A indústria paulista registrou forte queda na produção em dezembro de 2008, em todas as bases de comparação. Houve recuo de 14,9% ante novembro - o terceiro resultado negativo nessa base de comparação - e queda de 14,5% na comparação com dezembro de 2007. No quarto trimestre, a indústria paulista desacelerou 4,3% na comparação com igual trimestre de 2007, interrompendo uma trajetória de 20 trimestres consecutivos de resultados positivos. Ante o terceiro trimestre de 2008, houve queda de 8%. Apesar dos resultados negativos no final do ano, a indústria de São Paulo fechou 2008 com alta de 5,3%, garantida pelo bom desempenho no resultado acumulado de janeiro a setembro do ano passado (8,7%), antes dos efeitos da crise internacional sobre o setor. Demais regiões A produção industrial caiu em 12 das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE em dezembro, na comparação com o mês anterior. Além da queda de 14,9% da atividade em São Paulo, os outros recuos profundos nessa base de comparação foram apurados em Minas Gerais (-16,4%) e Bahia (-15,6%). As únicas áreas que registraram acréscimo na produção em dezembro, ante novembro, foram Amazonas (0,9%) e Goiás (0,4%). Na comparação com dezembro de 2007, houve queda na produção em 13 das 14 regiões, com exceção apenas de Goiás (1,1%). Neste caso, os principais declínios ficaram com Espírito Santo (-29,6%), Minas Gerais (-27,1%) e Rio Grande do Sul (-15,5%). No fechamento do ano de 2008, a produção aumentou em 13 das 14 regiões pesquisadas. A exceção foi Santa Catarina, onde houve retração de 0,7%. Além dos fatores relacionados à crise financeira internacional, a produção do Estado também sofreu os impactos da chuva que atingiu o Estado em novembro. Os destaques no total do ano passado ficaram com o Paraná (8,6%) e Goiás (8,5%).