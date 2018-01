Produção industrial de 2015 recua em 12 dos 15 locais pesquisados

RIO - A produção da indústria encolheu em 12 dos 15 locais que integram a Pesquisa Industrial Mensal durante o ano de 2015, na comparação com o ano anterior, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No maior parque industrial do País, São Paulo, a queda foi de 11% em relação a 2014.

As demais perdas foram registradas no Amazonas (-16,8%), Rio Grande do Sul (-11,8%), Ceará (-9,7%), Paraná (-9,6%), Santa Catarina (-7,9%), Minas Gerais (-7,9%), Bahia (-7,0%), Rio de Janeiro (-6,5%), Pernambuco (-3,5%), Região Nordeste (-3,0%) e Goiás (-2,5%).

Os únicos locais com avanço na produção no ano foram Pará (5,7%), Mato Grosso (4,7%) e Espírito Santo (4,4%). No total do País, a indústria brasileira acumulou retração de 8,3% em 2015.

Resultado mensal. Em dezembro de 2015, a produção da indústria encolheu em nove dos 14 locais. Os recuos mais intensos foram registrados em Pernambuco (-11,9%), Amazonas (-7,1%) e Santa Catarina (-5,4%).

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

São Paulo (-2,3%), Pará (-1,8%) e Espírito Santo (-1,7%) também caíram mais do que a média nacional (-0,7%) - mesma variação do Paraná (-0,7%). Goiás (-0,6%) e Região Nordeste (-0,4%) registraram quedas menores.

Na direção oposta, o Rio Grande do Sul (1,8%) mostrou o avanço mais elevado, após a expansão de 1% verificada no mês anterior. Os demais resultados positivos ocorreram na Bahia (1,4%), Rio de Janeiro (1,3%), Minas Gerais (1,1%) e Ceará (0,6%).