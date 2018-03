IBGE: produção industrial sobe em 10 de 14 regiões A produção industrial cresceu em dez das 14 regiões pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em outubro ante setembro, segundo divulgou hoje o instituto. O maior aumento nesta base de comparação foi apurado no Paraná (8,7%), enquanto o pior resultado foi registrado em Goiás (-10,3%). Na comparação com outubro do ano passado, a produção caiu em dez das 14 regiões, sendo que o pior resultado ficou com o Pará (-8,7%), enquanto a maior alta nesta comparação foi registrada no Espírito Santo (2,4%).