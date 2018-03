IBGE: queda da produção até agosto é a maior da série

Isabella lembrou ainda que a produção industrial ainda é 10,2% menor do que a de setembro do ano passado, mês em que foi registrado o ultimo patamar recorde de produção do setor. Na comparação entre agosto e julho deste ano, de acordo com o IBGE, houve alta de 1,2% na produção industrial. De acordo com a economista, o resultado foi puxado principalmente pelos bens duráveis e intermediários. "(Isso) confirma que o processo de recuperação da indústria continua", observou Isabella.

Ela explicou que os bens duráveis foram beneficiados pelas desonerações de impostos promovidas pelo governo - como a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos e linha branca (geladeiras, fogões e lavadoras). Já os bens intermediários foram impulsionados pelo mercado interno.