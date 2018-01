IBGE rebate crítica de Mercadante sobre pesquisa de emprego O presidente do IBGE, Sérgio Besserman Vianna, rebateu hoje as críticas do senador Aloízio Mercadante de que o instituto teria prejudicado o PT ao introduzir no final do ano passado uma nova metodologia para a pesquisa de desemprego que eleva a taxa. "O senador manifestou uma preocupação legítima, mas que não tem razão de ser", disse Besserman. Seu argumento é que a nova pesquisa está divulgando a taxa média de 2002 em 11,7%, ou seja, muito maior do o cerca de 7% que teriam sido captados par a a média do ano na pesquisa antiga. "Ou seja, segundo o IBGE, no último ano FHC o desemprego chegou a 11,7%, e esta será a base de comparação para o desemprego no primeiro ano do governo do PT". Besserman disse também que a mudança metodológica segue as recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e foi iniciada operacionalmente em 2001, quando não se tinha a menor idéia de quem viria a ser o Presidente da República. Ele disse discordar da idéia de divulgar os dados com a metodologia an tiga simultaneamente com a nova, como sugeriu Mercadante. Segundo Besserman, a divulgação de duas taxas confundiria a sociedade. Além disso, para ele, se houver recursos adicionais disponíveis é melhor que sejam gastos em outras pesquisas que aguardam orçamento. Besserman não quis comentar se permanecerá no cargo. "O presidente do IBGE não faz projeção", afirmou.