IBGE reduz em 1,2% previsão para a safra 2009 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje a projeção de safra 2009 relativa a junho, que aponta uma estimativa de 133,3 milhões de toneladas. O volume esperado pelo instituto é 1,2% inferior ao informado na previsão de maio (135 milhões de toneladas) e 8,7% menor do que a safra anterior, que atingiu 146 milhões de toneladas. Segundo o documento de divulgação do Levantamento Sistemático da Safra Agrícola (LSPA), "a redução frente ao mês passado resulta especialmente das perdas ocorridas com o milho safrinha no Paraná e de reavaliações nas estimativas do arroz, feijão e soja".