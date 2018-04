IBGE reduz previsão da safra agrícola para 2003 A redução nas estimativas de produção do milho em grão segunda safra (-8,51%) e do trigo (-2,76%) em julho em relação a junho levou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a revisar a previsão da safra 2002/03 para 98,74 milhões de toneladas, abaixo dos 99,3 milhões de toneladas previstos em junho. Apesar da queda nas projeções, a safra deverá ser 0,20% superior à do ano passado (98,54 milhões de toneladas). Segundo o IBGE, a queda na estimativa de produção do milho na segunda safra resultou de condições climáticas adversas que levaram à diminuição da safra em estados produtores como São Paulo (-22%), Paraná (-11%) e Mato Grosso do Sul (-9%). No caso do trigo, a diminuição na estimativa foi conseqüência da seca no Paraná, que levou a uma redução de 13% no índice de produtividade no Estado. O chefe do departamento de agropecuária do IBGE, Carlos Alberto Lauria, disse que o crescimento previsto de apenas 0,20% na safra 2002/2003 ante a safra passada não deve ser considerado um resultado ruim. ?Só o fato de estarmos perto dos 100 milhões já é um ganho?, disse. A estimativa do IBGE é de que a safra atual alcance 98,74 milhões de toneladas, ante 98,54 milhões da safra anterior. Lauria sublinhou que os ganhos tecnológicos da agricultura brasileira nos últimos anos possibilitaram que a safra saltasse de 75,17 milhões de toneladas em 1994 para os atuais 98 milhões. Ele observou que esse crescimento ocorreu apesar de mudança pouco significativa da área plantada no período, que passou de 38,35 milhões de hectares em 1994 para 39,62 milhões neste ano. Segundo Lauria, os ganhos tecnológicos ocorreram sobretudo nas máquinas utilizadas no campo, melhoramento de sementes, utilização de defensivos e melhor uso do solo. A previsão divulgada hoje foi a sétima do IBGE neste ano, sendo que a primeira, de janeiro, apontava uma safra de 97,07 milhões de toneladas. Lauria sublinhou que dificilmente ocorrerão mudanças significativas até a confirmação final da safra pelo instituto, no início do próximo ano. Cresce produção de soja, trigo e feijão Apesar do crescimento de apenas 0,20% na safra agrícola 2002/03 em relação à anterior, algumas culturas deverão apresentar variação significativa, como a soja em grão (10,99%), o trigo (27,49%), o feijão em grão primeira safra (38,58%) e segunda safra (32,18%), além do arroz em casca (3,06%). As principais variações negativas deverão ocorrer nas culturas do milho em grão primeira safra (-16,15%) e segunda safra (-2,48%) e do algodão herbáceo (-13,53%).