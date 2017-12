IBGE reduz previsão de safra de café por menor produtividade em MG

A safra de café do Brasil deste ano foi estimada em 43,7 milhões de sacas de 60 kg, queda de 1% ante a previsão divulgada em agosto, de acordo com números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira, 11. No mesmo levantamento, o instituto

, estimando um aumento de 8,6% para a produção nacional de grãos no ciclo.

A previsão foi reduzida devido a uma menor produção de café arábica em Minas Gerais, Estado que responde por mais da metade da safra total do Brasil, o maior produtor e exportador global, apontou o IBGE. A estimativa de safra nacional de café arábica foi apontada em 33 milhões de sacas, queda de 1,3% em relação à estimativa anterior.

A safra de Minas Gerais foi estimada em 22,7 milhões de sacas de 60 kg, com redução de 1,9% ante estimativa anterior, em meio à menor produtividade apurada. Em 2014, o Brasil produziu cerca de 45 milhões de sacas, segundo o instituto.(Por Roberto Samora).