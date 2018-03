IBGE: renda média real sobe 0,6% em setembro

A massa de rendimento real habitual da população ocupada nas seis regiões subiu 0,9% em setembro ante agosto e aumentou 2,3% na comparação com setembro do ano passado, segundo o IBGE. Já a massa de rendimento real efetivo somou R$ 29 bilhões em agosto, com alta de 1,4% ante julho e aumento de 2,2% ante agosto do ano passado. Os dados da massa efetiva sempre se referem ao mês anterior ao da taxa de desemprego divulgada pelo IBGE.

População ocupada

A população ocupada nas seis principais regiões metropolitanas do País somou 21,5 milhões de pessoas em setembro, com alta de 0,4% ante agosto e aumento de 0,6% ante setembro do ano passado, em variações consideradas como "estabilidade" pelo IBGE. Já a população desocupada (sem trabalho e procurando emprego) somou 1,799 milhão, com queda de 4,8% ante agosto, mas aumento de 1,3% comparativamente a setembro de 2008.