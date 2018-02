IBGE: renda média subiu para R$ 1.163,90 em dezembro O rendimento médio real dos trabalhadores nas seis principais regiões metropolitanas do País ficou em R$ 1.163,90 em dezembro do ano passado, o que representa um aumento de 0,9% ante novembro de 2007 e de 2,3% ante dezembro de 2006, informou hoje o IBGE. Na média do ano de 2007, o rendimento aumentou 3,2% em relação ao ano anterior.