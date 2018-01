IBGE revisa para baixo safra de grãos de 2004 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou esta manhã a estimativa de fevereiro para a safra 2004, que foi revisada para 130,45 milhões de toneladas, volume 5,9% superior à safra anterior. O clima adverso em pólos produtores do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, levou à revisão para baixo da estimativa ante o número de janeiro, que apontava uma safra de 132,97 milhões de toneladas. Soja Quanto à soja, o IBGE revisou para baixo a previsão para a safra deste ano. Na estimativa de fevereiro, divulgada esta manhã, a safra será 3,43% menor que na estimativa de janeiro. O volume em toneladas da produção da soja ainda não foi divulgado pelo IBGE, que concederá hoje entrevista sobre o assunto. Em termos percentuais houve, de janeiro para fevereiro, queda nas estimativas de soja para o Paraná (-6,61%), Santa Catarina (-3,19%), Mato Grosso (-4,84%) e Mato Grosso do Sul (-13,44%). Segundo o IBGE todas essas quedas ocorreram por conta do clima desfavorável nessas regiões. Apesar da redução da estimativa em fevereiro em relação à de janeiro a safra de soja deverá ser 10,47% maior que a produção do ano passado.