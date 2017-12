IBGE revisa para cima dados da produção de abril O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou hoje pequenas alterações em resultados de abril da produção industrial. O dado anterior, que apontava queda de 0,1% em abril ante março foi retificado para um aumento de 0,3% na produção neste período. Na comparação com abril do ano passado, o resultado foi revisto de uma queda de 4,2% anteriormente divulgada para uma redução de 3,7%. O chefe do Departamento de Indústria do IBGE, Silvio Sales, disse que estas correções ocorrem sistematicamente e, no que diz respeito aos dados do mês de abril, foram provocadas por inclusão de novos dados e retificação de dados pelas empresas informantes da pesquisa. A produção industrial de maio caiu 0,3% sobre maio de 2002, mas no acumulado do ano sobe 0,6%.