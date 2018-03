IBGE revisa para cima estimativa da safra A estimativa da safra brasileira deste ano foi novamente revisada para cima pelo IBGE e deverá atingir o recorde de 111 milhões de toneladas. Se confirmada, a colheita será 14% superior a safra anterior (97,12 milhões) e poderá contribuir para a queda da inflação no País. O chefe do departamento de agropecuária do instituto, Carlos Alberto Lauria, disse que produtos importantes para o consumidor terão alta na safra neste ano, como soja, milho e feijão, o que poderá levar a redução de preços. A previsão divulgada hoje pelo IBGE, relativa a levantamento realizado em fevereiro, é 3,3% superior a calculada na pesquisa de janeiro, que apontava safra de 107,4 milhões de toneladas. O principal motivo da revisão foram as novas perspectivas para o milho e o feijão de segunda safra. A segunda safra do milho deverá ter um crescimento de 42,19% na colheita, com 8,8 milhões de toneladas. A segunda safra do feijão deverá apresentar expansão de 13,6%, com colheita de 1,2 milhão de toneladas. Mas o principal produto da safra 2003 será a soja. Ela deverá ter safra de 49 milhões de toneladas, volume 17% superior ao registrado na safra anterior. O técnico do IBGE disse que a aceitação do produto brasileiro no mercado externo e o bom preço vêm estimulando o plantio. Lauria disse também que é possível que a estimativa de safra do IBGE ainda tenha novo acréscimo na próxima previsão a ser divulgada no mês que vem, relativa a março. Segundo ele, dessa vez a provável revisão para cima virá do trigo, já que o mercado está esperando o aumento da colheita nesta safra. Para Lauria, o Brasil ainda está longe de esgotar a crescente expansão da safra. O argumento é que ainda é possível crescer na área plantada, especialmente no cerrado. Neste ano, o aumento de 14% da safra ocorrerá a partir de expansão de apenas 5,5% da área plantada, que deverá atingir 41,6 milhões de hectares. Além disso, é crescente também o ganho em tecnologia. Com a divulgação de hoje, a estimativa do IBGE fica mais próxima da previsão já anunciada pelo Ministério da Agricultura, que projeta safra de 112 milhões de toneladas em 2003. O IBGE realizará revisões sistemáticas dos números no decorrer do ano.