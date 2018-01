IBGE revisa previsão da safra 2005 para 120,9 mi/t O IBGE revisou para baixo a estimativa para a safra de 2005, após a quebra de produção ocorrida no Rio Grande do Sul. A estimativa de fevereiro do Instituto, divulgada hoje, aponta uma safra total de 120,9 milhões de toneladas em 2005, volume 10% inferior à estimativa de 134,5 milhões de toneladas divulgada anteriormente e relativa a janeiro. As maiores quedas na estimativa de um mês para o outro ocorreram nas previsões para a produção de soja (-13,23%) e milho primeira safra (-11,48%).