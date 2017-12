IBGE revisa produção agrícola para baixo Seguindo o anunciado na última quarta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), reduziu, nesta quinta-feira, as estimativas para a produção agrícola deste ano em 0,20%, tomando como comparação o prognóstico de março. Além desta queda, o levantamento apontou que a safra 2006 deve utilizar 2,77% a menos de área plantada do que o registrado no ano passado. A produção total deve atingir 121,723 milhões de toneladas, contra 121,970 milhões de toneladas previstas no terceiro mês do ano. Porém, tomando como base a colheita de 2005, que correspondeu a 112,574 milhões de toneladas, mesmo com a retração da previsão, devem ser produzidos 8,13% a mais. DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO Região Toneladas Sul 51,151 milhões Centro-Oeste 40,575 milhões Sudeste 16,143 milhões Nordeste 10,192 milhões Norte 3,662 milhões Fonte: IBGE A área plantada deste ano deve ser de 46,251 milhões de hectares. Os principais responsáveis pela redução são as culturas de, mamona, que deve utilizar 34,50% a menos de espaço; algodão herbáceo, com queda de 28,01%; arroz, com diminuição de 22,66%; e trigo, com queda de 13,16%. Crescimento Segundo o IBGE, com as boas cotações alcançadas desde os últimos meses do ano anterior, cresceu a produção do feijão 1ª safra, em 12,48%; e 2ª safra, em 30,74%. Para o milho, considerando ambas as safras, houve crescimento de 18,93% e 24,40%, respectivamente. A produção de soja cresceu 8,42%. Os técnicos do instituto explicaram em nota que os produtos que mais se destacam são o milho 1ª safra e a soja, que se recuperaram após a forte estiagem da safra passada, especialmente nas regiões Sul e Centro-Oeste.