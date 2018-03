IBGE: safra 2009 deve totalizar 134,1 mi de toneladas

Segundo comentam os técnicos do IBGE no documento de divulgação da pesquisa, a elevação da projeção de safra de agosto para setembro "deve-se, especialmente, às reavaliações positivas ocorridas com o milho 2ª safra em Goiás, já que os cultivos de inverno, com destaque para o trigo, registram decréscimos".

De acordo com a pesquisa, a soja deverá registrar uma queda de produção de 5,1% em 2009 ante a safra anterior, enquanto no caso do milho o recuo será de 13,4%. O arroz, por outro lado, elevará a produção em 4,2%. Esses três produtos respondem, juntos, por 81,3% da área plantada da safra nacional.

A área a ser colhida este ano, de 47,2 milhões de hectares, será apenas 0,1% menor do que no ano passado. Ainda de acordo com o IBGE, a safra de grãos esperada para 2009 tem a seguinte distribuição regional e variação em relação ao ano anterior: Região Sul, 53,0 milhões de toneladas (-13,6%); Centro-Oeste, 48,8 milhões de toneladas (-4,0%); Sudeste, 16,9 milhões de toneladas (-3,9%); Nordeste, 11,7 milhões de toneladas (-6,4%) e Norte, 3,8 milhões de toneladas (+0,3%).

Conab

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o primeiro levantamento de intenção de plantio para a safra 2009/10, divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), prevê uma produção entre 139,1 milhões de toneladas e 141,6 milhões de toneladas de grãos. Com isso, a expectativa é a de que, caso as condições climáticas sejam favoráveis durante todo o ciclo das culturas, o incremento fique entre 2,9% e 4,8%, comparativamente à safra colhida em 2008/09, que foi de 135,2 milhões de toneladas, a segunda melhor da história.

O aumento da produção, de acordo com a Conab, se deve à recuperação da produtividade, considerando que, na safra anterior, a estiagem nos principais Estados causou perdas, principalmente às culturas de milho e soja. "Nossa expectativa é de que não tenhamos tantos problemas climáticos como no ano passado. Isso ajuda o Brasil a se aproximar do recorde de 144,1 milhões de toneladas", afirmou, por meio de nota à imprensa, o presidente da Conab, Wagner Rossi. Hoje, o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, e Rossi detalham e comentam, em entrevista à imprensa, os números da estatal.

Em relação à área plantada, a Conab projeta praticamente uma estabilidade, já que os números para o período estão entre 47,35 milhões de hectares e 48,06 milhões de hectares. Considerando os intervalos, esse resultado representa desde um crescimento de 0,7% (348,9 mil hectares) a uma redução de 0,7% (354,9 mil hectares) no intervalo inferior, na comparação com a safra 2008/09, quando foram cultivados 47,71 milhões de hectares.