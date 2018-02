IBGE: safra de grãos de 2008 será 2,1% maior O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje o terceiro prognóstico para a safra de grãos 2008, elaborado em conjunto com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), e que aponta uma produção de 135,7 milhões de toneladas, volume 2,1% maior do que na safra anterior. Já a área plantada em 2008 deverá somar 49 milhões de hectares, ou 2,7% maior do que em 2007. Um dos destaques da safra atual será a produção de café em grão, que atingirá 2,5 milhões de toneladas (ou 41,8 milhões de sacas de 60 quilos), com acréscimo de 16,3% ante a safra anterior. A produção de soja ficará praticamente estável em relação à safra de 2007, alcançando 58,2 milhões de toneladas. A área plantada da soja deverá atingir 20,9 milhões de hectares, com aumento de 1,4% ante 2007. O IBGE divulgou também as previsões de produção para o milho em grão primeiro safra (38 milhões de toneladas, com aumento de 4,7% ante 2007); cana-de-açúcar (558 mi de t, com acréscimo de 8,3%); algodão em caroço (4 mi de t, com aumento de 6,4%); arroz em casca (12 mi de t, com acréscimo de 7,8%) e feijão em grão primeira safra (1,7 mi de t, com queda de 2% ante 2007).