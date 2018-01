IBGE: Salário médio real cresceu 0,4% O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informa que o total de salários pagos pelo setor industrial voltou a apresentar crescimento real de 0,9% em março na comparação com fevereiro. Nos demais indicadores, no entanto, os resultados continuam negativos: -1,5% em relação a março de 1999, -3,8% no acumulado do ano e -8,4% nos últimos doze meses. O salário médio real também apresentou elevação na passagem de fevereiro para março, 0,4%, e caiu nas outras comparações - -1,5% em relação a março de 1999, -2,9% no acumulado do ano e -3,3% nos últimos doze meses. Na divisão setorial, o maior acréscimo da massa salarial continua sendo observado na indústria de fumo (15,3%), setor que também mais amplia o emprego (32,9%), por causa de fatores sazonais - agora é o início da safra de fumo em folha no Sul do país.