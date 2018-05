IBGE: Só 12 de 27 setores industriais cresceram até maio

A pesquisa divulgada nesta terça-feira, 02, pelo instituto revela que apenas 12 dos 27 ramos industriais cresceram no acumulado do ano, sendo que a alta 1,7% apurada pela indústria no período está concentrada basicamente em três segmentos: veículos automotores (14,3%), máquinas e equipamentos (9,2%) e refino de petróleo (4,2%).

Os dois primeiros foram ajudados por desonerações de impostos pelo governo, enquanto o refino tem ampliado a produção para diminuir a necessidade de importação do insumo.

"A queda da produção em maio foi um resultado bem negativo, especialmente pelo perfil disseminado (entre as categorias)", disse. Entretanto, Macedo destacou que o saldo da indústria no ano é positivo, com a produção rodando em um ritmo mais elevado do que no final do ano passado.