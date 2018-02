IBGE: taxa de desemprego cai a 7,5% em outubro A taxa de desemprego apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nas seis principais regiões metropolitanas do País caiu para 7,5% em outubro, ante 7,7% em setembro, segundo divulgou hoje o instituto. O resultado apurado veio levemente acima do piso das previsões dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que iam de 7,4% a 8,2%, com mediana de 7,6%.