IBGE: taxa de desemprego fica em 6% em junho A taxa de desemprego apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nas seis principais regiões metropolitanas do País ficou em 6% em junho, ante 5,8% em maio deste ano e 5,9% em junho do ano passado, informou nesta quarta-feira, 24, o instituto. O resultado ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções (5,60% a 6,10%), e acima da mediana projetada, de 5,80%.